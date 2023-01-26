Севастьянова без юбки свела с ума фанатов: тугое боди не скрыло сдобные округлости фигуры (горячее фото)

На этот раз Каролина решила поделиться пикантным кадром. После расставания с бойфрендом она не перестает удивлять поклонников. Гимнастка в одном боди покрасовалась на балконе, оголив свои округлые бедра без юбки. Севастьянова также не стала прикрывать откровенное декольте. Звезда блеснула напряженными ножками.

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