Севастьянова без юбки свела с ума фанатов: тугое боди не скрыло сдобные округлости фигуры (горячее фото)

Каролина Севастьянова давно завершила карьеру. Она не скрывает, что завоевала множество наград. В ее копилке есть и олимпийское золото. Однако художественная гимнастка уже не выступает на соревнованиях. Она теперь много путешествует. Спортсменка любит наряжаться. В свои 27 лет она не перестает следить за фигурой.
На этот раз Каролина решила поделиться пикантным кадром. После расставания с бойфрендом она не перестает удивлять поклонников. Гимнастка в одном боди покрасовалась на балконе, оголив свои округлые бедра без юбки. Севастьянова также не стала прикрывать откровенное декольте. Звезда блеснула напряженными ножками.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудоражены от увиденного. Многие осыпали Каролину комплиментами.
«Вот это красотка», «Какая фигурка», «Просто идеальная», «Такая вы сногсшибательная», «Бедра такие манкие», «У вас прям модельные параметры», «А юбку потеряла?», «На балконе мужчин не оказалось?» — стали писать подписчики.