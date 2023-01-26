Еще и на грузинском заговорил: Максим Галкин* поразил резко помолодевшим лицом (фото)

Не так давно Галкин* выступил в Дубае. А 26 января артист решил прокатиться на велосипеде по побережью. По всей видимости, он вернулся в Израиль. Юморист неожиданно заговорил на грузинском языке. Так он решил объявить, что уже в начале февраля приедет в Тбилиси с концертом.

«Буду с нетерпением вас ждать», — заявил артист.

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