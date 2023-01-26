Еще и на грузинском заговорил: Максим Галкин* поразил резко помолодевшим лицом (фото)

Максим Галкин* является известным юмористом. Он уже много лет выступает на сцене. Однако в 2022 году муж Аллы Пугачевой устроил длительные мировые гастроли. Иногда он делает перерыв, чтобы побыть с семьей. Сама Примадонна уехала в Израиль с детьми. Именно там она встретила Новый год. А вот ее супруг уже снова дает концерты в разных странах.
Не так давно Галкин* выступил в Дубае. А 26 января артист решил прокатиться на велосипеде по побережью. По всей видимости, он вернулся в Израиль. Юморист неожиданно заговорил на грузинском языке. Так он решил объявить, что уже в начале февраля приедет в Тбилиси с концертом.
«Буду с нетерпением вас ждать», — заявил артист.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Подписчики заметили, что Галкин* преобразился. Они удивились тому, как помолодел муж Пугачевой.
«Вы прям помолодели, наверно израильский климат так влияет», «Вы помолодели! Аллу Борисовну покажите, она тоже 30 лет скинула?», «Это фильтр? Операция? Или заграница животворящая молодящая?» — стали писать в пользователи Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Максим Галкин*. Фото: соцсети