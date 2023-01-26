68-летняя Успенская блеснула постройневшей фигурой, затмив дочку: «ложбинка греха» во всей красе

Любовь Успенская продолжает выступать на сцене. В ее копилке много хитов. В последнее время артистка выступает со своей дочкой Татьяной Плаксиной. Если еще несколько лет назад между ними был конфликт, то теперь все обиды забыты. Звезда окутала наследницу заботой и вниманием. 26 января они пришли на закрытую презентацию шоу «Конфетка».
На мероприятии Успенская предстала в облегающих лосинах и топе с откровенным декольте. Мерцающая блузка с пайетками дополнила образ. Певица подчеркнула свои постройневшие ноги и сверкнула «ложбинкой греха». Она затмила даже дочку, которая, к слову, оделась не менее женственно, но отказалась от сверкающих акцентов.
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Многие гости восхитились тем, как выглядит 68-летняя Успенская. Среди них был и корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Она рассказала, что зажгла уже одну звезду на отечественной эстраде, имея в виду дочку. А вот о личной жизни артистка не думает, предпочитая посвящать время музыке.
«Я поняла, что семейная жизнь — это не про меня. Я дома порой бываю раз в месяц. Я на всю жизнь обручилась со сценой», — пояснила Любовь Залмановна.
Напомним: что новое шоу «Конфетка» поможет непрофессиональным музыкантам стать известными. Члены жюри будут оценивать их старания. Премьера состоится уже 28 января на канале ТНТ в 21 час.
Любовь Успенская с дочкой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Любовь Успенская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro