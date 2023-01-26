68-летняя Успенская блеснула постройневшей фигурой, затмив дочку: «ложбинка греха» во всей красе

На мероприятии Успенская предстала в облегающих лосинах и топе с откровенным декольте. Мерцающая блузка с пайетками дополнила образ. Певица подчеркнула свои постройневшие ноги и сверкнула «ложбинкой греха». Она затмила даже дочку, которая, к слову, оделась не менее женственно, но отказалась от сверкающих акцентов.

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