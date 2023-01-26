Бузова в мини-платье на голое тело блеснула налившейся грудью: засветила напряженные «кнопочки» на публике

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая на презентации нового шоу «Конфетки» появилась в дерзком наряде.

Ольга Бузова продолжает быть одной из самых известных персон в России. Она также считается завидной невестой. Недавно артистка отметила свое 37-летие. Даже в такой особенный день она работала. Однако без нарядов и веселья звезда телестройки себя не оставила. А 26 января она появилась на закрытой презентации шоу «Конфетка», которое скоро стартует на канале ТНТ.

На публике Ольга щегольнула в силуэтном мини-платье метализированного цвета. Она решила подчеркнуть каждый изгиб фигуры. А вот от лифчика артистка отказалась, засветив свою налившуюся грудь. Туфли со стразами и выпрямленные волосы завершили лук.  На мероприятии побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro.

«28 января состоится премьера шоу. Но я не смогу его увидеть, потому что у меня будет спектакль «Мужчина нарасхват». Я буду в жюри. Телеиндустрия не может обходиться без меня», — отметила звезда.

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Многие гости отметили, что Ольга выглядела очень соблазнительно. К слову, среди гостей отметился и Тимур Батрутдинов. 

Напомним, что премьера шоу на канате ТНТ состоится 28 января в 21:00. «Конфетка» поможет непрофессиональным музыкантам прославиться, а их творения превратят в шедевры, улучшив их звучание. 

Ольга Бузова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

Тимур Батрутдинов и Хабибка. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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