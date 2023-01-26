Бузова в мини-платье на голое тело блеснула налившейся грудью: засветила напряженные «кнопочки» на публике

На публике Ольга щегольнула в силуэтном мини-платье метализированного цвета. Она решила подчеркнуть каждый изгиб фигуры. А вот от лифчика артистка отказалась, засветив свою налившуюся грудь. Туфли со стразами и выпрямленные волосы завершили лук. На мероприятии побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro.

«28 января состоится премьера шоу. Но я не смогу его увидеть, потому что у меня будет спектакль «Мужчина нарасхват». Я буду в жюри. Телеиндустрия не может обходиться без меня», — отметила звезда.

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