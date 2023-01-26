Юная актриса: четырехлетняя дочка Кудрявцевой и Макарова в костюме лисы впервые приняла участие в спектакле (видео)

Лера Кудрявцева является одной из самых известных ведущих в стране. Она знакома зрителям, так как много лет ведет шоу «Секрет на миллион» и передачу «Звезды сошлись». В 51 года блондинка успешно совмещает карьеру и материнство. После отпуска она старается еще больше внимания уделять дочке Марии.
Примечательно, что Лера активно снимается в передачах, но зачастую сама забирает малышку из садика. А 26 января четырехлетняя Мария приняла участие в детской постановке. Она сыграла лису, нарядившись в костюм. Наследница телеведущей прочитала стихотворение. Она почти не волновалась. А в зале был ее папа Игорь Макаров.
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На этот раз поклонники отметили, что девочка растет актрисой. Многие уверены, что у нее талант. Мария получила множество комплиментов.
«Ну какое чудо», «Голосок ангельский», «Ну что за милый лисенок», «У нее получилось лучше всех», «Как классно она играет», «Это чудесные кадры», — стали писать в Сети.