Юная актриса: четырехлетняя дочка Кудрявцевой и Макарова в костюме лисы впервые приняла участие в спектакле (видео)

Примечательно, что Лера активно снимается в передачах, но зачастую сама забирает малышку из садика. А 26 января четырехлетняя Мария приняла участие в детской постановке. Она сыграла лису, нарядившись в костюм. Наследница телеведущей прочитала стихотворение. Она почти не волновалась. А в зале был ее папа Игорь Макаров.

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