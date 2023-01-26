Постройневшая Водонаева в платье с воротником «Клодин» и лаковых ботфортах появилась на красной дорожке

Алена Водонаева стала настоящей знаменитостью, когда попала в шоу «Дом-2». Теперь она пишет книги, ведет передачи, а также развивается как журналист. Однако многие восхищаются ее внешностью. 40-летняя светская львица не перестает следить за фигурой. 26 января она появилась на закрытой презентации нового шоу канала ТНТ «Конфетка».
Ведущими шоу станут Гарик Мартиросян и Марина Кравец. На презентации Водонаева предстала в бархатном мини-платье с воротником «Клодин». Наряд дополнили лаковые ботфорты. Она подчеркнула свои постройневшие формы, сразив всех присутствующих.
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На мероприятии побывал и корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Отметим, что новое шоу соберет непрофессиональных музыкантов и поможет их пока еще не признанным шедеврам по-настоящему зазвучать. Новое музыкальное сопровождение, профессиональная запись и звездные исполнители превратят любую песню в настоящую «конфетку».
Алена Водонаева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro