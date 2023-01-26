Ксения Бородина в крохотной юбке и ботфортах едва прикрыла сокровенное: пошла вразнос после развода

Ксения Бородина является известной телеведущей. У нее появилась армия поклонников благодаря шоу «Дом-2». Она привыкла к роскошной жизни. Ксения любит наряжаться и путешествовать. Два года назад она развелась с Курбаном Омаровым. Примечательно, звезда теперь не рвется замуж. Она даже стала чаще публиковать смелые фото.
На этот раз Ксения приняла участие в смелой фотосессии. Она решила показать, что и в 39 лет можно выглядеть привлекательно. Телеведущая предстала в очень короткой мини-юбке и топике. Лук дополнили плащ и ботфорты. Она едва прикрыла сокровенное. Бородина показала свое упругое декольте во всей красе.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники были поражены тому, в каком смелом наряде снялась телеведущая. Многие решили, что она так хочет привлечь к себе внимание мужчин.
«Ой, неожиданно», «Наряд словно эскортницы», «Напомнила Робертс из „Красотки“», «Ноги такие длинные», «А юбка едва прикрыла сокровенное», — стали писать в Сети.