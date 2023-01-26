Ксения Бородина в крохотной юбке и ботфортах едва прикрыла сокровенное: пошла вразнос после развода

На этот раз Ксения приняла участие в смелой фотосессии. Она решила показать, что и в 39 лет можно выглядеть привлекательно. Телеведущая предстала в очень короткой мини-юбке и топике. Лук дополнили плащ и ботфорты. Она едва прикрыла сокровенное. Бородина показала свое упругое декольте во всей красе.

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