СМИ: вдову Иосифа Кобзона госпитализировали в Москве

26 января стало известно, что Нелли Кобзон попала в больницу. 72-летняя вдова Иосифа Кобзона госпитализирована в московскую больницу из-за проблем с сердцем. По данным СМИ, несколько дней назад она почувствовала недомогание и слабость.
Лекарства якобы ей не помогли, поэтому и пришлось обратиться за медицинской помощью. Нелли доставили в отделение хирургического лечения сложных нарушений, пишет Telegram-канала 112.
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Пока никто из родных не подтвердил, что она находится в больнице.
Напомним, что вдова Кобзона уже пять лет живет без мужа, который умер в 2018 году в возрасте 80 лет. Певец сильно болел. В 2015 году Нелли стала заслуженным работником культуры РФ. До самой кончины знаменитого супруга она активно участвовала во всех сферах его деятельности.