СМИ: вдову Иосифа Кобзона госпитализировали в Москве

26 января стало известно, что Нелли Кобзон попала в больницу. 72-летняя вдова Иосифа Кобзона госпитализирована в московскую больницу из-за проблем с сердцем. По данным СМИ, несколько дней назад она почувствовала недомогание и слабость.

Лекарства якобы ей не помогли, поэтому и пришлось обратиться за медицинской помощью. Нелли доставили в отделение хирургического лечения сложных нарушений, пишет Telegram-канала 112.