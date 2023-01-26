«Нагиев уже оценил?»: Горбань в крохотном бикини обнажила изящные формы, заставив всех обомлеть

В соцсетях Мария часто делится откровенными фото. Она в свои 36 лет следит за фигурой и может дать фору даже моделям. На этот раз блондинка покрасовалась у бассейна. Она облачилась в мини-бикини из сжатой ткани. Стринги подчеркнули ее изящные формы. Горбань игриво выставила напоказ свои стальные бедра.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».