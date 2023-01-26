«Нагиев уже оценил?»: Горбань в крохотном бикини обнажила изящные формы, заставив всех обомлеть

Мария Горбань уже много лет снимается в кино. Она появлялась в сериалах «Кухня» и «Отель «Элеон». Многие ее также называют экранной женой Дмитрия Нагиева, так как они не раз играли вместе. Однако в настоящей жизни у актрисы муж фотограф и двое детей: Стефания от первого брака и Нилан. Недавно звезда уехала отдыхать на Шри-Ланку.
В соцсетях Мария часто делится откровенными фото. Она в свои 36 лет следит за фигурой и может дать фору даже моделям. На этот раз блондинка покрасовалась у бассейна. Она облачилась в мини-бикини из сжатой ткани. Стринги подчеркнули ее изящные формы. Горбань игриво выставила напоказ свои стальные бедра.
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Мария Горбань. Фото: соцсети звезды
Поклонники были поражены. Многие отметили, что после родов у звезды фигура стала выглядеть еще привлекательнее.
«Говорят, идеальных не бывает... Не соглашусь», «Нагиев уже оценил?», «Нет, это законно вообще?», «Короче, я отписалась от вас от зависти к вашей фигуре», — стали писать в Сети.