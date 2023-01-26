Невестка Орбакайте без лифчика щегольнула в Лос-Анджелесе: под футболкой проклюнулись «лисьи носики»

Примечательно, что Никита вскоре воссоединился с женой. Они отдохнули на Гавайях, а потом они перебрались в Лос-Анджелес, где отметили Новый год и Рождество. Теперь внук Аллы Пугачевой монтирует клипы, чтобы заработать деньги. А вот его возлюбленная веселится с подругами.

На этот раз во время прогулки блондинка облачилась в модные брюки карго и футболку. При этом она отказалась от лифчика. Невестка Орбакайте засветила упругую грудь и оголила плоский живот.

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