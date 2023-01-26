Невестка Орбакайте без лифчика щегольнула в Лос-Анджелесе: под футболкой проклюнулись «лисьи носики»

Никита Пресняков является частью звездной семьи. Сын Кристины Орбакайте учился в Нью-Йорке, а потом вернулся в Москву. Он женился на Алена Красновой, которая была его соседкой по даче. И еще недавно артист играл в театре и не собирался уезжать. Однако в прошлом году он неожиданно уехал в Америку.
Примечательно, что Никита вскоре воссоединился с женой. Они отдохнули на Гавайях, а потом они перебрались в Лос-Анджелес, где отметили Новый год и Рождество. Теперь внук Аллы Пугачевой монтирует клипы, чтобы заработать деньги. А вот его возлюбленная веселится с подругами.
На этот раз во время прогулки блондинка облачилась в модные брюки карго и футболку. При этом она отказалась от лифчика. Невестка Орбакайте засветила упругую грудь и оголила плоский живот.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие отметили, что она стала одеваться более смело. «Ой, лисьи носики торчат», «Без лифчика модно ходить?», «Вот это фигурка», «Кака красотка», «Вот это соблазнительный лучок», «Ну видно грудь! Вы хоть бы посмотрели в зеркало», «Барби ожила», — стали писать подписчики.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды