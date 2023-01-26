Регина Тодоренко впервые показала лицо младшего сына: глаза голубые-голубые, как у мамы

Примечательно, что Тодоренко недавно улетела на Мальдивы. Она проводит время с детьми, но без мужа Влада Топалова. Телеведущая до недавнего времени скрывала лицо младшего сына. Она раньше прятала и лицо старшего наследника Михаила. Но на отдыхе Регина расслабилась и решила больше ничего не утаивать. Она выложила трогательное видео, на котором малыш смотрит в камеру, а потом на маму.

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