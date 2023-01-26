Регина Тодоренко впервые показала лицо младшего сына: глаза голубые-голубые, как у мамы

Регина Тодоренко уже давно работает на телевидении. Армия ее поклонников только растет. Она создает свои передачи. В прошлом году Регина второй раз стала мамой. Даже находясь в интересном положении, она регулярно путешествовала. В Майами она родила сына Мира. Не так давно крохе исполнилось шесть месяцев.
Примечательно, что Тодоренко недавно улетела на Мальдивы. Она проводит время с детьми, но без мужа Влада Топалова. Телеведущая до недавнего времени скрывала лицо младшего сына. Она раньше прятала и лицо старшего наследника Михаила. Но на отдыхе Регина расслабилась и решила больше ничего не утаивать. Она выложила трогательное видео, на котором малыш смотрит в камеру, а потом на маму.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники поразились тому, как Мирон похож на своего брата. Многие также заметили, что у него голубые глаза, как у мамы. «Ну что за сладость», «Он хорошенький», «Прям копия братика», «Они у вас под копирку», «Хорошенький», «Классно! Так быстро растет», «Глазки красивые, мамины», — стали писать подписчики.
Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды