Бородина предстала в прозрачном белье, лишив поклонников дара речи: показала даже свои напряженные «вишенки»

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Она стала одной из самых известных телеведущих. Примечательно, что на проекте ищут любовь, но самой Ксении в личной жизни не везет. Она пережила два развода. За последние два года звезда похудела. Она также стала чаще одеваться в откровенные наряды.
На этот раз Бородина вернулась из отпуска, который провела в Таиланде. Она погрузилась в съемки. Неожиданно телеведущая поделилась откровенными фотографиями. Она в прозрачном белье оголила грудь. Ксения показала даже интимные части тела. В 39 лет она занимается спортом, чтобы оставаться в форме.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошарашены. Многие решили, что Бородина привлекает внимание мужчин.
«Ого, какой кадр», «Вот это раскрепостилась», «Не помню таких кадров», «Вот это развод вас поразил», «Ксения, зачем такая пошлость», «А еще Бузову критиковали», «Видно же все! Мужика так сильно не хватает?» — стали писать подписчики.