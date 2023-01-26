Бородина предстала в прозрачном белье, лишив поклонников дара речи: показала даже свои напряженные «вишенки»

На этот раз Бородина вернулась из отпуска, который провела в Таиланде. Она погрузилась в съемки. Неожиданно телеведущая поделилась откровенными фотографиями. Она в прозрачном белье оголила грудь. Ксения показала даже интимные части тела. В 39 лет она занимается спортом, чтобы оставаться в форме.

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