Ольга Медынич — о том, как «придумывали всякую дичь» на съемках сериала «Просто Михалыч»

Ольга Медынич рассказала о новом сериале «Просто Михалыч», в котором она исполнила одну из ключевых ролей.

«У нас была прекрасная компания. Я никогда не работала, допустим, с актером Пашей Ворожцовым. С ним было очень приятно «партнерствовать», потому что он талантливый, чуткий и слышащий партнер. Мы с Пашей часто смеялись во время съемок. Например, у нас в сценарии есть сны — зритель их увидит. Нам играть сны было очень интересно, потому что мы могли баловаться и придумывать всякую дичь», — призналась актриса.

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Ольга Медынич убеждена, что посмотреть «Просто Михалыча» стоит всем, и называет для этого весьма убедительные причины.