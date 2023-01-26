«Засветила щель порока»: Клава Кока в платье с откровенными разрезами зазывно обнажила свои манкие прелести

Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Певица решила подразнить мужчин, показав свои округлости.

Клава Кока регулярно выступает на сцене. Также певицу зовут в телевизионные шоу. Она выпускает заводные треки и любит выглядеть дерзко. На этот раз январские дни артистка проводит за границей. Она успела отдохнуть в Мексике, а потом приехала в ОАЭ.

На этот раз Клава решила покрасоваться в Дубае. Она покаталась на кабриолете. Певица облачилась в откровенное платье с разрезами, подчеркнув округлости фигуры. Блондинка оголила грудь, аккуратно уложенную в декольте. Кока не стала прятать прелести фигуры. 

«Засветила щель порока, получается», — написала звезда.

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Клава Кока. Фото: соцсети звезды

На этот раз Клава получила множество комплиментов. Она взбудоражила парней своим пикантным нарядом. «Платье огонь», «Пересмотрел 2 раза, щель порока не увидел... требую выложить!», «Какая малышка», «На такой фигуре все сидит идеально», «Ложбинка греха еще лучше», — стали писать в Сети.

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

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