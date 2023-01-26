«Засветила щель порока»: Клава Кока в платье с откровенными разрезами зазывно обнажила свои манкие прелести

На этот раз Клава решила покрасоваться в Дубае. Она покаталась на кабриолете. Певица облачилась в откровенное платье с разрезами, подчеркнув округлости фигуры. Блондинка оголила грудь, аккуратно уложенную в декольте. Кока не стала прятать прелести фигуры.

«Засветила щель порока, получается», — написала звезда.

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