«Засветила щель порока»: Клава Кока в платье с откровенными разрезами зазывно обнажила свои манкие прелести

Клава Кока регулярно выступает на сцене. Также певицу зовут в телевизионные шоу. Она выпускает заводные треки и любит выглядеть дерзко. На этот раз январские дни артистка проводит за границей. Она успела отдохнуть в Мексике, а потом приехала в ОАЭ.
На этот раз Клава решила покрасоваться в Дубае. Она покаталась на кабриолете. Певица облачилась в откровенное платье с разрезами, подчеркнув округлости фигуры. Блондинка оголила грудь, аккуратно уложенную в декольте. Кока не стала прятать прелести фигуры.
«Засветила щель порока, получается», — написала звезда.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
На этот раз Клава получила множество комплиментов. Она взбудоражила парней своим пикантным нарядом. «Платье огонь», «Пересмотрел 2 раза, щель порока не увидел... требую выложить!», «Какая малышка», «На такой фигуре все сидит идеально», «Ложбинка греха еще лучше», — стали писать в Сети.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды