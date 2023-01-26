Наталья Фатеева объяснила, почему Алле Пугачевой не будет счастья в Израиле

По мнению известной актрисы Натальи Фатеевой, Алле Пугачевой в Израиле должно быть хорошо: «Я не удивилась, когда узнала, что Алла уехала. Думаю, что ей там неплохо: климат хороший, медицина развитая». Однако на вопрос — счастлива ли Примадонна вдали от Родины?— Фатеева ответила отрицательно.

«Люди вообще счастливыми никогда не бывают. Алла же — человек, значит, она не исключение», — сказала актриса.

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По ее словам, она всегда хорошо относилась к Алле Борисовне, посещала ее концерты. Что же касается вопроса, вернется Пугачева в Россию или нет, то здесь дать однозначный ответ сложно. Затруднилась с этим и Наталья Фатеева. «Это ее личное дело: возвращаться или нет. Поклонники примут любое ее решение», — приводит слова актрисы издание «МК».