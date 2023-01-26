Обнимает «разлучницу» как сестру! Джансу Дере подружилась со звездой сериала «Неверный» Мелис Сезен

Джансу Дере в своем микроблоге поделилась свежим фото, намекнув, что она провела время в компании Мелис Сезен. Обе актрисы снимались в турецком сериале «Неверный». По сценарию Джансу сыграла обманутую жену. Она врач и работает в больнице, а ее муж Волкан — архитектор. Он увлекается молоденькой девушкой, ее играет Мелис. В итоге их роман всплывает на поверхность.

Однако в этом любовном треугольнике не все так просто. Волкан хочет быть одновременно с двумя женщинами — и с женой, и с любовницей. Страсти в сериале кипят нешуточные. Джансу и Мелис так правдоподобно изображали неприязнь на съемках, что для многих поклонников их дружба стала приятной неожиданностью.

Актрисы сумели поладить, хотя Дере на шестнадцать лет старше Сезен. Однако на фото они выглядят скорее как сверстницы. Джансу вполне могла бы притвориться старшей сестрой Мелис, которой всего 26 лет.

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