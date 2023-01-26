Невестка Орбакайте устроила шопинг в Лос-Анджелесе: веселится с подругами пока муж вкалывает

Никита Пресняков зачастую оказывается в центре внимания. Сын Кристины Орбакайте выступает на сцене, снимается в кино и играет в театре. Уже 5 лет он счастлив в браке с Аленой Красновой. До недавнего времени они жили в квартире в Москве, которую им на свадьбу подарила Алла Пугачева. Но в конце 2022 году они уехали в США.
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Супруги уже отдохнули на Гавайях. Теперь пара привыкает к новой жизни в Лос-Анджелесе. Теперь Никита буквально надрывается, лишь бы преуспеть и обеспечить себе и своей жене жизнь в дорогом городе. Он монтирует клипы, на что тратит много времени.
А вот Алена наслаждается жизнью. На этот раз она устроила шопинг с подружками. Блондинка сама села за руль и прошлась по местным бутикам. По словам невестки Орбакайте, ей хочется скупить все.