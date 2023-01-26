Участники реальной «Игры в кальмара» от Netflix пожаловались на суровые условия на съемочной площадке

А вы помните, что Netflix обещало снять реальное игровое шоу по мотивам своего сериала «Игра в кальмара»? Так оно действительно снимается в Великобритании. Называется Squid Game: The Challenge. 456 участников со всего мира борются за денежный приз в размере 4,56 миллиона долларов.

И вот эти самые участники жалуются в СМИ, что на съемочной площадке реалити очень суровые условия – здоровье не выдерживает. Кто смотрел «Игру в кальмара» сейчас должен улыбнуться и с ходу выдать какую-нибудь ехидную фразу. После такого жестокого сериала эти ребята думали, что их там курорт ждет?