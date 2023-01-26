Участники реальной «Игры в кальмара» от Netflix пожаловались на суровые условия на съемочной площадке

А вы помните, что Netflix обещало снять реальное игровое шоу по мотивам своего сериала «Игра в кальмара»? Так оно действительно снимается в Великобритании. Называется Squid Game: The Challenge. 456 участников со всего мира борются за денежный приз в размере 4,56 миллиона долларов.
И вот эти самые участники жалуются в СМИ, что на съемочной площадке реалити очень суровые условия – здоровье не выдерживает. Кто смотрел «Игру в кальмара» сейчас должен улыбнуться и с ходу выдать какую-нибудь ехидную фразу. После такого жестокого сериала эти ребята думали, что их там курорт ждет?
Итак, сначала появилась новость в издании The Sun, что, когда игроки проходили испытание «Красный свет, зеленый свет», на площадке было очень холодно, и весь процесс был похож на «зону боевых действий».
Затем издание Variety написало, что некоторым участникам потребовалась медицинская помощь. Один, например, во время бега столкнулся со стеной и повредил плечо, других якобы лечили от легких недугов.
Компания Netflix решила ответить на эти слухи.
«Мы глубоко заботимся о здоровье и безопасности наших участников и съемочной группы и вложили средства во все соответствующие процедуры безопасности, — цитирует медиагиганта издание Deadline. — Хотя на съемочной площадке было очень холодно — и участники были к этому готовы — любые заявления о серьезных травмах не соответствуют действительности».
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Для тех, кто не смотрел сериал, отметим, что «Игра в кальмара» повествует о подпольном аттракционе, в котором миллионеры делают ставки на бедняков, участвующих в смертельно опасных испытаниях. Победитель получает огромную сумму денег, а сотни проигравших отправляются на тот свет.