Постройневшая Тодоренко оголила свои аппетитные ягодицы: повернулась к народу «сдобными булками»

Регина Тодоренко много лет работает на ТВ и теперь все чаще становится членом жюри на разных шоу. В прошлом году Регина снова стала мамой. Даже во время беременности она много путешествовала. А теперь звезда растит двоих сыновей, ездит на съемки и занимается новыми проектами.
Примечательно, что недавно Тодоренко устроила отпуск. Она пошла на поводу у сына Михаила, который соскучился по своей подружке из США. Телеведущая устроила им встречу на Мальдивах. На этот раз она запечатлелась на пляже в мини-бикини. Регина успела постройнеть спустя 6 месяцев после родов. Однако она показала округлые ягодицы во всей красе.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Поклонники были поражены тем, в какой форме находится звезда. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ох, ну что за мамочка», «Вот это мощные формы», «Ну что за красота», «Больше нечего показать?», «Очень хороша», «Вид сзади впечатляет», «Еще не вернулась в форму, но выглядит шикарно», «Поджарила булки», «Аппетитная», — стали писать подписчики.