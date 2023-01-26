Постройневшая Тодоренко оголила свои аппетитные ягодицы: повернулась к народу «сдобными булками»

Примечательно, что недавно Тодоренко устроила отпуск. Она пошла на поводу у сына Михаила, который соскучился по своей подружке из США. Телеведущая устроила им встречу на Мальдивах. На этот раз она запечатлелась на пляже в мини-бикини. Регина успела постройнеть спустя 6 месяцев после родов. Однако она показала округлые ягодицы во всей красе.

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