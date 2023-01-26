Валерия фигурой «восьмеркой» доказала, что за 50 можно выглядеть на 30: красивое фото в купальнике

Тот, кто думает, что молодость заканчивается в 40 или, не дай бог, в 30 — глубоко ошибается. Выглядеть на все сто можно всегда, хотя с возрастом, конечно, приходится прилагать гораздо больше усилий для поддержания красоты.

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Этот факт 54-летняя певица Валерия доказала самим своим существованием. Звезда ежедневно занимается дома при помощи нехитрых спортивных приспособлений вроде резинок и гирь. Иногда ей помогает тренер в режиме онлайн. И результат трудов явно очевиден.

Муж Валерии Иосиф Пригожин выставил в соцсетях фотографию жены в купальнике, на которой она просто поражает своими формами.

Оказалось, что у Валерии осиная талия, благодаря чему ее фигура достигает женского идеала — формы «восьмерки». А ножки знаменитости имеют такие мышцы, что гимнастки позавидуют!

Трудно поверить, что Валерии скоро будет 55 лет, ведь больше 30-ти ей никогда не дашь.