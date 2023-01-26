Назван самый красивый мужчина в мире — это звезда скандального сериала

Рейтинг первых красавцев планеты составил доктор Джулиан Де Сильва — глава центра косметической и пластической хирургии в Лондоне. Он оценивал лица с точки зрения «правила золотого сечения». В результате исследования самым идеальным признано лицо Реге-Жана Пейджа, сыгравшего в нашумевшем сериале «Бриджертоны».

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«Реге одержал победу благодаря своему классически красивому лицу и великолепным карим глазам», — написал Де Сильва в пояснении.

Идеальной он назвал также форму губ Пейджа, а вот нос актера немного «подкачал»: из-за него внешность Пейджа названа идеальной не на 100%, а лишь на 93,65%.

По материалам издания «РИА ФАН»