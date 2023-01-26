Дочь Ким Кардашьян вслед за мамой присоединилась к «Щенячьему патрулю»

«Щенячий патрулю»

Персонаж Ким Кардашьян в «Щенячьем патруле». Фото: Paramount Pictures

Ждем и остальных членов знаменитой семьи в рядах бравого собачьего отряда.

Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста – 9-летняя Норт Уэст – дебютирует в кино. Вслед за своей мамой она озвучит нового персонажа анимационной вселенной «Щенячий патруль».

В 2021 году по популярному детскому сериалу вышел полнометражный фильм. Несмотря на разгар пандемии, он окупился в кинотеатрах более чем в пять раз. И вот студии Nickelodeon и Paramount решили выступить сиквел этой картины.

Как сообщает издание Deadline, Ким Кардашьян вернется к озвучке модной пуделихи Делорес, а ее дочери достанется роль одной из участников нового трио щенков. Сынишка Ким имени Сейнт тоже получил эпизодическую роль в проекте. Уже не «Щенячий патруль», а семейный подряд какой-то…

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Сиквел анимационного фильма выйдет 13 октября 2023 года.

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