Дочь Ким Кардашьян вслед за мамой присоединилась к «Щенячьему патрулю»

Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста – 9-летняя Норт Уэст – дебютирует в кино. Вслед за своей мамой она озвучит нового персонажа анимационной вселенной «Щенячий патруль».

В 2021 году по популярному детскому сериалу вышел полнометражный фильм. Несмотря на разгар пандемии, он окупился в кинотеатрах более чем в пять раз. И вот студии Nickelodeon и Paramount решили выступить сиквел этой картины.