Уволенный из «Дома-2» Кадони нашел новое место работы

Бывший участник «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони рассказал, что действительно покинул место ведущего в проекте «Дом-2». При этом телеведущий до последнего отрицал этот факт, но в прессу информация просочилась. Сейчас он пытается обосноваться на ТВ-3.

«Действительно, в декабре был снят пилот одной программы для ТВ-3. Пока его монтировали, пока обсуждали, уже Новый год наступил. Сейчас будем решать накопившиеся вопросы. Пока не могу углубляться в подробности, но то, что зритель канала ТВ-3 в этом году меня увидит — это бесспорно», - заявил он.

Кадони также добавил, что сейчас ведет переговоры и с другими телеканалами.

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