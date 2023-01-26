Уволенный из МХТ Назаров пожаловался на проклинающего его соседа

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров признался, что переживает сейчас не самый лучший период. При этом артист продолжает агрессивно высказываться в адрес своих соотечественников.

«Нет у нас ни наводненья, ни пожарища, все в порядке, но в душе покоя нет… Мне сосед кричит: «Предатель Родины!», — а пьянея говорит, что все не так, что напрасно поле жизни было пройдено, а, проспавшись, вновь хрипит, что я дурак…» - заявил он.

Назарова, напомним, уволили из МХТ имени Чехова из-за его дерзких слов в адрес нашей страны. В столь сложный период актер предпочитает шутить, когда это совсем неуместно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».