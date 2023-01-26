Михалкова распахнула одежду, выставив трепетную «филеечку» на обозрение: ням какая вкусная

Михалкова распахнула одежду, выставив трепетную «фелеечку» на обозрение: ням какая вкусная

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Красавица не теряет своего очарования даже в 39 лет.

Юлия Михалкова с годами становится только очаровательнее и интереснее. В свои 39 лет артистка, пожалуй, достигла пика своей красоты. При этом звезда сохранила бодрые формы и стройность 29-летней девушки.

Михалкова распахнула одежду. Фото: соцсети

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В личном блоге актриса выставила свои прелести напоказ, позируя в нижнем белье и очаровательном халатике нараспашку.

Ее филейные части тела выглядели очаровательно, подтянутые беда и ножки впечатляли публику. Поклонники обрушились на Михалкову восторженными комментариями. 

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