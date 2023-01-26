Садальского назвали «плохим и слабеньким» актером

Стас Садальский. Фото: соцсети

Стас Садальский. Фото: соцсети

Рустам Солнцев сделал заявление.

Популярный блогер Рустам Солнцев высказался в адрес Станислава Садальского. По его словам, артист не дотягивает.

«Насколько я знаю, у него вообще никаких съемок нет. Он же актер плохой, слабенький. Вот Садальский читает стихи, что-то выделывает, но даже стихи в его исполнении никак не трогают душу», - заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Садальский, к слову, находится в больнице. Туда он попал из-за потери крови. Желаем ему скорейшего выздоровления.

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