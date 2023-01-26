Роману Костомарову, возможно, понадобится хирургическое вмешательство

Возможно, после перенесенной болезни фигуристу Роману Костомарову придется перенести еще одно испытание – операцию на сердце. Известно, что он вышел из длительной комы, однако состояние здоровья спортсмена по-прежнему остается непростым, и медики вынуждены периодически снова подключать Романа к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Одно из последствий болезни проявляется уже сейчас – сбои в работе сердца. Врачи допускают, что в ближайшее время Костомарову может потребоваться операция на сердце. Об этом сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на сайт «Пятого канала».