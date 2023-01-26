Горбань в узком «пришлепке» на бедрах доказала, что после двух родов можно выглядеть, как модель

Мария Горбань в свои 36 лет восхищает удивительной грацией и стройностью. И это при том, что она родила двоих детей: в 2014 году у нее появилась на свет дочь Стефания, а в 2021 году — сын Нилан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В личном блоге артистка похвасталась своей фигурой, красуясь перед зеркалом в коротенькой юбке и топе.

Пользователи были восхищены красотой Марии Горбань, хотя некоторые пользователи тут же стали советовать ей поправиться. А кое-кто прошелся и по образу актрисы, обозвав ее юбочку «пришлепком».