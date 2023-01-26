Клава Кока бесстыдно раздвинула чресла, показав «треугольник порока»: люди обомлели (видео)

Клава Кока выставила свои телеса напоказ в Дубае, нарядившись в экстремально короткие шорты. Звезду не смутило, что в этой стране совсем иные нравы, совсем не похожие на те, к которым привыкла артистка.
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Знаменитая блондинка засветилась в авто в этом откровенном наряде, сняв свою поездку на видео и выложив в Сеть.
Клава Кока раздвинула бесстыдно бедра в форме треугольника. И, похоже, ее это нисколько не смутило. Нет сомнений, часть публики, увидев это, обомлела.