Уже не в России: вскрылось, куда сбежала переобувшаяся Ани Лорак

Уроженка Украины Ани Лорак сделала карьеру в России, завоевала множество наград, породнилась с Филиппом Киркоровым, выбрав его крестным для своей единственный дочки. Но после февраля 2022 года залегла на дно. По всей видимости, артистка не могла определиться, какую сторону ей занять. Однако накануне она объявилась и открыто продемонстрировала, что поддерживает соотечественников.

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Если в декабре она еще находилась в России, хоть и пыталась скрыть это ото всех, то в январе артистка уже находится за пределами нашей страны. Сейчас она проживает на Тенерифе. Именно в местном отеле у нее состоялся акустический концерт в поддержку земляков.

Примечательно, что сама Лорак назвала его благотворительным и подчеркнула, что средства пойдут пострадавшим, которые нуждаются. Но кто эти пострадавшие и в чем нуждаются, прописано на ее англоязычном сайте - поклонники узнали об этом, перейдя по ссылке. И быстро смекнули, что их любимица переобулась.