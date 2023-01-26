Изменившую внешность Лайму Вайкуле обсуждают в Сети: узнать можно разве что по голосу

68-летняя певица Лайма Вайкуле впервые за долгое время дала интервью на YouTube. Звезда пообщалась с журналистами проекта «Культурник» в Израиле, чтобы рассказать о своем грядущем выступлении, но людей удивило совсем другое. Узнать в изменившейся артистке легендарную Вайкуле можно разве что по голосу – внешне она уже не похожа на себя.

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Короткие волосы, вздернутые внешними уголками глаза, отек на щеках, второй подбородок, глубокие складки морщин - теперь Вайкуле выглядит так. В комментариях люди поражаются увиденному.