Изменившую внешность Лайму Вайкуле обсуждают в Сети: узнать можно разве что по голосу

68-летняя певица Лайма Вайкуле впервые за долгое время дала интервью на YouTube. Звезда пообщалась с журналистами проекта «Культурник» в Израиле, чтобы рассказать о своем грядущем выступлении, но людей удивило совсем другое. Узнать в изменившейся артистке легендарную Вайкуле можно разве что по голосу – внешне она уже не похожа на себя.
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Короткие волосы, вздернутые внешними уголками глаза, отек на щеках, второй подбородок, глубокие складки морщин - теперь Вайкуле выглядит так. В комментариях люди поражаются увиденному.
«Помните, персонажа фильма «Королева бензоколонки», когда ее пчелы нажалили, прям чистая марфушенька-душенька», «Верно, уже потеряла свой облик», «Лайма Ботекс», «Неузнаваема, на кого похожа старушонка», «Если б не было написано, что это Лайма Вайкуле, я ее не узнала бы, на себя она не похожа. Что случилось с вами, Лайма?», «Не узнать, ужас, что она с собой сделала?», «Мне показалось, это не Вайкуле, ее не узнать…», - поражаются комментаторы под видео.
Лайма Вайкуле. Кадр из YouTube-шоу "Культурник"