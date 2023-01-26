Новости шоу-бизнеса: Ваенга разнесла Карнавал, Фриске хотела отдать сына на воспитание подруге, Мельникову не взяли в новые «Папины дочки»

Ваенга разнесла Карнавал

Елена Ваенга разнесла Валю Карнавал за ее музыкальную карьеру. ««Человек в ноты не попадает, она музыкальной грамоты не знает», - высказалась артистка в интервью на YouTube. Она сравнила пение блогерши с тем, как если бы она, не умея управлять самолетом, села за штурвал и отправилась бы в рейс.

Мельникову не позвали в «Папины дочки»

В новых «Папиных дочках» будет Мирослава Карпович и Лиза Арзамасова, а вот Дарьи Мельникову не позвали. Почему, она сама не знает. Актриса лично прокомментировала вопрос, который ей за последнее время задавали много раз.

«Нет, меня не будет в новых «Папиных дочках»! Я не знаю причин (догадываюсь), продюсеры приняли такое решение и сообщили моему агенту», - сказала звезда.

Фриске хотела, чтобы сына воспитывала подруга

Жанна Фриске хотела, чтобы ее единственного сына воспитала подруга. Об этом стало известно из рассказа отца звезды. в 2015 году на смертном одре Жанна подтвердила, что хотела бы оставить малыша Платона с Ольгой Орловой.

Пэрис Хилтон стала мамой

41-летняя гламурная дива Пэрис Хилтон впервые стала мамой. У нее появился сын, которого ей родила суррогатная мать.