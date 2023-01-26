«Получает больше, чем Гордон и Барановская»: Кушанашвили слил выступающего в России Меладзе – а говорил, что друг

Однако, его преданный друг Отар Кушанашвили поспешил опровергнуть, что Меладзе больше не зарабатывает в нашей стране. У себя в микроблоге в Telegram журналист слил с потрохами своего товарища.

«Я переписывался с ним вчера. Две-три отмены, не более. Выступает чаще, чем вы играете в оголтелый патриотизм, и получает больше, чем Гордон и Барановская вместе взятые. Единственный изъян – не делится, жлобская метелица», - сообщил Кушанашвили.

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