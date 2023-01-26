Валя Карнавал оголила низ на камеру: стиснула интимное

Блогер и телеведущая Валя Карнавал часто общается с подписчиками в своем аккаунте во «Вконтакте». На этот раз она поделилась фотографией, от которой поклонники пришли в бурное восхищение.

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Звезда любит выбирать наряды, которые подчеркивают ее прелестную фигуру. И на этот раз блеснула ножками. Она оголила их перед камерой, расположившись под елочкой - маечка, которую надела Валя, едва прикрыла интимное. А вот на плечи красотка накинула пышную шубку.