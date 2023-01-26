Ритуал от сглаза: вот что произошло со стрингами Волочковой на вакханалии

Балерина Анастасия Волочкова объяснилась за то самое нашумевшее видео со своего дня рождения, которое будоражит людей до сих пор. Когда они с Никитой Джигурдой танцевали, то устроили настоящую вакханалию: балерина запрыгнула на артиста, юбочка не скрыла интимную зону под подолом, а Джигурда наклонил партнершу так, что все увидели оголившиеся чресла Анастасии. И люди вокруг, а вслед за ними посмотревшие видео с танцем, даже не заметили трусов на имениннице!

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Волочкова расставила точки над «и», высказавшись в микроблоге. Балерина не стала никого обвинять в набравшем обороты скандале, а с юмором отнеслась к происшедшему. Ведь все у нее, как оказалось, было прикрыто, хоть с виду так не казалось. Потому что со своими трусами Анастасия совершила ритуал.