Что сказала Пугачева после новостей о конфискации замка в Грязи: возвращаться некуда

Эмигрировавшая в Израиль Алла Пугачева прервала молчание после новостей о готовящейся конфискации имущества у сбежавших из страны людей. Она с мужем Максимом Галкиным* подпадает под условия изъятия собственности в случае, если общественную инициативу поддержат на законодательном уровне. Поскольку и Примадонна, и ее пятый муж успели оскорбить россиян, а шоумен еще и распространял порочащие родину фейки.

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Так вот Пугачева получила вопрос от журналистов, что с ее замком в Грязи, кто там живет. В прошлом году она прилетала, чтобы его продать и, по слухам, у особняка новый владелец. Так оно и есть, артистка открестилась от всякой собственности в России.

«У меня в этой стране больше не осталось недвижимости. Ни квартир, ни домов, ни замков», - проговорилась звезда сайту Astsite.

Судя по заявлению, возвращаться Алле Борисовне некуда - жилья на родине у нее нет.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента