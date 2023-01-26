Переобулась: Лорак дала концерт в поддержку своих соотечественников

Певица Ани Лорак, настоящее имя которой – Каролина Куек, готовила акустический концерт онлайн, назвав его благотворительным. До конца люди не понимали, что на самом деле она имела в виду. Но в день проведения выступления артистка раскрыла: средства она собирает в помощь пострадавшим соотечественникам.

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Певица пыталась завуалироваться, как могла. Люди в комментариях пытались добиться хоть какой-то конкретики от звезды. Но стоило им перейти на сайт, указанный Лорак, становилось все ясно – артистка переобулась окончательно.

Певица долго хранила молчание, но в этом году приняла все-таки решение, чью сторону занять. После сильной травли со стороны земляков она все-таки встала на их сторону и сначала отказалась от русского языка, а теперь вот устроила концерт в их поддержку. Правда, исполнив русскоязычный репертуар.