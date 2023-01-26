Волочкова рассказала про свои трусики с того самого видео: зрелище между ног увидели все

Балерина Анастасия Волочкова поставила точку в спорах, продолжающихся по сей день на просторах Интернета. Вызваны они видеокадрами со дня рождения артистки, на котором звезда оголила чресла в объятиях Никиты Джигурды - тогда зрелищ между ног увидели все.

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Все получилось в формате импровизации, когда они пустились в пляс. Разгулявшаяся Волочкова запрыгнула на партнера, при этом ее суперкороткая юбочка не скрыла содержимое под ней. Все увидели срам, многим показалось, что и белья-то на Анастасии нет. И вот она высказалась на эту тему.

«С Никитой мы на позитиве всегда! А мы ведь пока просто потанцевали, когда остались без прессы. Да были на мне трусики. Просто телесного цвета и надетые шиворот на выворот, чтобы не сглазили», - объяснилась артистка.

К слову, сама Волочкова при просмотре этого видео получила массу позитива, неудержимо смеялась и кокетливо комментировала увиденное.