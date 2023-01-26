«Вычеркнуть из нашей памяти»: Нетребко рискует в скором времени лишиться всех госнаград

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков считает, что Анну Нетребко и подобных ей, отвернувшихся от родины, следует лишить всех госнаград и имущества за их скандальные высказывания в адрес страны. Сделать это хорошо бы на всех уровнях, — и на федеральном, и на региональном.

«Я считаю, что на государственном уровне таких людей надо лишать всех званий, всех привилегий, их надо вычеркивать из нашей памяти, чтобы о них ничего не оставалось. Как могут те люди, которые получили здесь известность, которые зарабатывали на нас деньги, сейчас говорить что-то против нас», - высказался политик.

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Нетребко в очередной раз привлекла к себе внимание людей скандальным заявлением. Она открестилась от своих кубанских корней и выдала, что, мол, ее в Европе любят, а остальных россиян нет.

По материалам сайта «Народные новости»