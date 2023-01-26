Сбежавший из страны внук Пугачевой вынужден вкалывать в США, чтобы прокормиться

Накануне Пресняков отчитался в соцсетях подписчикам, что теперь снимает клипы. И чтобы создать один ролик, он вынужден был монтировать его три дня. Результат он тоже показал, правда, в виде небольшого отрывка.

Напомним, Никита уехал из России, побросав здесь не только работу в театре и концерты своей группы, но и молодую жену. Она одна прожила до декабря, и лишь в канун Нового года смогла прилететь к мужу. Они воссоединились на Гавайях, и то отдохнуть им не удалось – у Никиты здесь была работа, трудится на чужбине звезда, судя по всему, не разгибая спины.

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