Сбежавший из страны внук Пугачевой вынужден вкалывать в США, чтобы прокормиться

Старший внук Аллы Пугачевой, артист Никита Пресняков, перебрался в США прошлой осенью, спешно покинув страны на фоне частичной мобилизации. В Лос-Анджелесе артист теперь вынужден браться за работу, про которую давно позабыл. И теперь буквально надрывается, лишь бы преуспеть и обеспечить себе и своей жене жизнь в дорогом городе.
Накануне Пресняков отчитался в соцсетях подписчикам, что теперь снимает клипы. И чтобы создать один ролик, он вынужден был монтировать его три дня. Результат он тоже показал, правда, в виде небольшого отрывка.
Напомним, Никита уехал из России, побросав здесь не только работу в театре и концерты своей группы, но и молодую жену. Она одна прожила до декабря, и лишь в канун Нового года смогла прилететь к мужу. Они воссоединились на Гавайях, и то отдохнуть им не удалось – у Никиты здесь была работа, трудится на чужбине звезда, судя по всему, не разгибая спины.
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