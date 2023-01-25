«Стало полной неожиданностью для всех»: в Москве отменили концерт Ивана Урганта

В Москве второго февраля должно было состояться выступление Ивана Урганта, точнее, его альтер эго — Григория Урганта. Но по причинам, о которых можно только догадываться, концерт был отменен.
Информация об этом появилась в официальном аккаунте Григория Урганта в соцсети.
«Официальное обращение Григория Урганта к слушателям и зрителям: «Уважаемые зрители, концерт 2.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: «Мне не понять и тебе не понять этого движения…» Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта», — написано в микроблоге.
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Напомним, на днях Иван Ургант был ведущим на вечеринке в честь дня рождения миллионера из Санкт-Петербурга, которая проходила в Дубае. Часть праздника была проведена в формате программы «Вечерний Ургант». Специально для этого были возведены декорации, копирующие студию программы Первого канала.