«Стало полной неожиданностью для всех»: в Москве отменили концерт Ивана Урганта

В Москве второго февраля должно было состояться выступление Ивана Урганта, точнее, его альтер эго — Григория Урганта. Но по причинам, о которых можно только догадываться, концерт был отменен.

Информация об этом появилась в официальном аккаунте Григория Урганта в соцсети.