Харламова на праздник не позвала? Асмус устроила вечеринку в честь девятилетия дочки (фото)

Кристина Асмус является одной из молодых актрис в России. Каждый год она пополняет копилку с работами. Многие ее знают по сериалу «Интерны». Долгое время артистка была в браке с Гариком Харламовым и подарила ему дочку Анастасию. Однако в 2020 году они неожиданно развелись. Недавно случился скандал, когда оказалось, что они живут до сих пор в одном доме. Звезде кино это не нравится.
Недавно Асмус отдохнула в Дубае. Она встретила там праздники с дочкой Анастасией. В январе отметила день рождения ее дочка. Актриса для нее закатила вечеринку. Она разрешила наследнице позвать всех друзей. Они собрались в ресторане, где были приготовлены игры и вкусная еда. Кристина была в небесно-голубом костюме, а ее дочка в шортах и футболке.
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Кристина Асмус с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что Харламова на празднике не было. Многие посчитали это странным, так как юморист обожает свою наследницу.
«Какая она уже большая», «Девочка такая хорошенькая», «Ну очень похожа на маму», «Шикарный праздник», «А как же Гарик?», «Папу именинницы не позвали?», «Настя просто принцесса», — стали писать в Сети.
Анастасия Харламова. Фото: соцсети звезды