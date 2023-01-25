Харламова на праздник не позвала? Асмус устроила вечеринку в честь девятилетия дочки (фото)

Недавно Асмус отдохнула в Дубае. Она встретила там праздники с дочкой Анастасией. В январе отметила день рождения ее дочка. Актриса для нее закатила вечеринку. Она разрешила наследнице позвать всех друзей. Они собрались в ресторане, где были приготовлены игры и вкусная еда. Кристина была в небесно-голубом костюме, а ее дочка в шортах и футболке.

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