«Возомнил себя великим артистом, который может петь безнаказанно?»: коллега приложила уволенного из МХТ Назарова

Актриса Татьяна Бронзова, в своем время работавшая завтруппой в МХТ имени Чехова, прокомментировала демарш Дмитрия Назарова, позволившего себе резкие высказывания в адрес России.
Татьяна Бронзова дала понять, что считает творчество Дмитрия Назарова скабрезным, а его — артистом вполне посредственного дарования.
«Что он хотел своими стишками сказать, что он весь в белом, а мы в… той самой субстанции? Нет, позвольте, пускай теперь погуляет по Средиземноморью и там поет свои песенки. Или он думал, что может петь безнаказанно? Тогда он наглый хам, который решил, что ему все дозволено. Или возомнил себя великим артистом? На мой взгляд, он обычный артист, к тому же необаятельный. По-настоящему великих актеров мало. Основная масса — это середняк», — высказалась Татьяна Бронзова.
Татьяна Бронзова. Фото: Global Look Press
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, за резкие высказывания по поводу ситуации в мире Дмитрий Назаров был уволен из МХТ имени Чехова. Вместе с ним работу потеряла жена, актриса Ольга Васильева. Позже стало известно, что Дмитрий Назаров не будет продолжать работу над фильмом «Двенадцать стульев». Несмотря на то что несколько сцен с его участием уже отсняты, режиссер картины отказался от услуг Дмитрия Назарова, который был утвержден на роль Кисы Воробьянинова.
По материалам kp.ru.