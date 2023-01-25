«Возомнил себя великим артистом, который может петь безнаказанно?»: коллега приложила уволенного из МХТ Назарова

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Напомним, за резкие высказывания по поводу ситуации в мире Дмитрий Назаров был уволен из МХТ имени Чехова. Вместе с ним работу потеряла жена, актриса Ольга Васильева. Позже стало известно, что Дмитрий Назаров не будет продолжать работу над фильмом «Двенадцать стульев». Несмотря на то что несколько сцен с его участием уже отсняты, режиссер картины отказался от услуг Дмитрия Назарова, который был утвержден на роль Кисы Воробьянинова.

По материалам kp.ru.