Похудела, сменила прическу и стала юной красоткой: Алена Рапунцель показала, как сейчас выглядит ее 52-летняя мама

Мама сестер Рапунцель из «Дома-2» Татьяна Григорьевская раньше жила вместе с младшей дочкой Аленой и часто появлялась на фото и видео в микроблоге Рапунцель.

Но с некоторых пор дамы разъехались по разным квартирам, периодически встречаясь. Вероятно, в один из таких дней Алена Рапунцель сделала совместный снимок с мамой и поделилась им в микроблоге в Татьянин день.

«Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Татьяниным днем. Будь всегда такой же сильной, жизнерадостной и любимой нами», — написала под фото Алена Рапунцель.

Поклонники восхитились тому, как выглядит мама сестер Рапунцель, Татьяна Григорьевская, которой летом исполнится 53 года. Она похудела, изменила прическу и стала выглядеть моложе своих лет.

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