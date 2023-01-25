Похудела, сменила прическу и стала юной красоткой: Алена Рапунцель показала, как сейчас выглядит ее 52-летняя мама

Алена Рапунцель

Алена Рапунцель. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Григорьевская поразила фанатов прекрасным внешним видом.

Мама сестер Рапунцель из «Дома-2» Татьяна Григорьевская раньше жила вместе с младшей дочкой Аленой и часто появлялась на фото и видео в микроблоге Рапунцель. 

Но с некоторых пор дамы разъехались по разным квартирам, периодически встречаясь. Вероятно, в один из таких дней Алена Рапунцель сделала совместный снимок с мамой и поделилась им в микроблоге в Татьянин день.

«Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Татьяниным днем. Будь всегда такой же сильной, жизнерадостной и любимой нами», — написала под фото Алена Рапунцель.

Поклонники восхитились тому, как выглядит мама сестер Рапунцель, Татьяна Григорьевская, которой летом исполнится 53 года. Она похудела, изменила прическу и стала выглядеть моложе своих лет.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Алена Рапунцель и ее красавица-мама. Фото: соцсети

«Как мама похорошела! Прическа и цвет волос очень идет», «Видно, что мама похудела на лицо и прическа прям вау!», «Вы очень красивая, Татьяна! С праздником вас», «Мамочка просто красотка», — сделали комплименты Татьяне Григорьевской в Сети.

Читайте также