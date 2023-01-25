Мандрил, Шаурма, Скунс, Гусеница и другие: объявлены герои нового сезона шоу «Маска» на НТВ

Телеканал НТВ порадовал поклонников проекта «Маска». Только что в официальном телеграм-канале шоу появилось ролик, анонсирующий начало четвертого сезона программы. В нем указано, какие Маски примут участие в новом сезоне проекта.

Их, как и прежде, будет четырнадцать. Это — Скорпион, Ворон, Гусеница, Пудель, Хомяк, Горностай, Дикобраз, Феникс, Пиковая дама, Мандрил, Шаурма, Мамонтенок, Скунс, Лисенок. Как и прежде, скрываться под Масками будут звезды театра, кино, спорта.

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