Мандрил, Шаурма, Скунс, Гусеница и другие: объявлены герои нового сезона шоу «Маска» на НТВ

Телеканал НТВ порадовал поклонников проекта «Маска». Только что в официальном телеграм-канале шоу появилось ролик, анонсирующий начало четвертого сезона программы. В нем указано, какие Маски примут участие в новом сезоне проекта.
Их, как и прежде, будет четырнадцать. Это — Скорпион, Ворон, Гусеница, Пудель, Хомяк, Горностай, Дикобраз, Феникс, Пиковая дама, Мандрил, Шаурма, Мамонтенок, Скунс, Лисенок. Как и прежде, скрываться под Масками будут звезды театра, кино, спорта.
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Разоблачать маски будут судьи проекта. Их состав тоже прежний — Филипп Киркоров, певица Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Имя пятого члена жюри шоу будет объявлено чуть позже. Оно, как и всегда, держится в секрете до последнего момента.
В эфир первый выпуск четвертого сезона шоу «Маска» выйдет в воскресенье, 12 февраля, в 20:20 по московскому времени.