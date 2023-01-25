Татьяна Бронзова: «Зрители знают Дмитрия Назарова как шеф-повара из сериала «Кухня», а он себя считает «гражданином-поэтом»

Жена известного актера Бориса Щербакова, Татьяна Бронзова, прослужившая в МХТ имени Чехова порядка тридцати лет, прокомментировала поведение Дмитрия Назарова.
Она дала понять, что его стихи и громкие высказывания — не что иное, как желание заявить о себе, а оно — следствие того, что Дмитрий Назаров мнит себя великим актером, но при этом вынужден играть в сериалах.
«Большинство зрителей знают Дмитрия Назарова как шеф-повара из сериала «Кухня», а он себя считает «гражданином-поэтом». Это его личная трагедия. Отсюда мания величия, эти басенки и частушки, которые он сочиняет. Но после того, как он обгадил великую песню, как человек и как артист он мне неинтересен. Что он хотел своими стишками сказать, что он весь в белом, а мы в… той самой субстанции? Нет, позвольте, пускай теперь погуляет по Средиземноморью и там поет свои песенки», — высказалась Татьяна Бронзова.
Дмитрий Назаров. Фото: Global Look Press
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Напомним, Дмитрий Назаров пару недель назад был уволен из МХТ имени Чехова, а затем лишился и роли Кисы Воробьянинова в новом фильме «Двенадцать стульев».
По материалам kp.ru.