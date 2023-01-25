Татьяна Бронзова: «Зрители знают Дмитрия Назарова как шеф-повара из сериала «Кухня», а он себя считает «гражданином-поэтом»

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Напомним, Дмитрий Назаров пару недель назад был уволен из МХТ имени Чехова, а затем лишился и роли Кисы Воробьянинова в новом фильме «Двенадцать стульев».

По материалам kp.ru.