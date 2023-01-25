«Трусики не забыла?»: Каролина Севастьянова в халате на голое тело вышла на заснеженную улицу (фото)

Каролина Севастьянова уже завершила свою карьеру. Она не скрывает, что завоевала множество наград. Ей удалось стать олимпийской чемпионкой. Но вот уже больше пяти лет она путешествует и иногда снимается в телевизионных шоу. Недавно звезда насладилась отдыхом на горнолыжном курорте.
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На этот раз Каролила поделилась пикантным кадром. Она решила выйти на улицу в халате, который надела на голое тело. Гимнастка прикрыла свои прелести. Она подкинула снег, наслаждаясь морозной погодой. Спортсменка восхитила поклонников природной красотой.
Многих кадр взбудоражил. Фанаты решили, что Севастьянова была без белья.
«Ого, какая нимфа», «Береги свои прелести», «Под халатиком даже трусиков нет?», «Интересное начало дня», «Трусики не забыла?» — стали писать подписчики.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды