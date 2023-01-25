«Трусики не забыла?»: Каролина Севастьянова в халате на голое тело вышла на заснеженную улицу (фото)

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На этот раз Каролила поделилась пикантным кадром. Она решила выйти на улицу в халате, который надела на голое тело. Гимнастка прикрыла свои прелести. Она подкинула снег, наслаждаясь морозной погодой. Спортсменка восхитила поклонников природной красотой.

Многих кадр взбудоражил. Фанаты решили, что Севастьянова была без белья.