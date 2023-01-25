Бузова похвасталась роскошными подарками на 37-летие: сумки люксовых брендов, наряды, духи и украшения

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Телеведущая устроила распаковку. Вся ее прихожая оказалась заставлена подарками.

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она продолжает вести передачи и давать концерты. Не так давно артистка переехала в свою новую квартиру. Она сделала там дизайнерский ремонт. Теперь телеведущая мечтает о семье. На днях она отпраздновала 37-летие. Звезда отдельно повеселилась с подругами, а потом уже с мамой и отцом.

И теперь Бузова устроила распаковку подарков. Почти вся ее прихожая оказалась заставлена цветами, пакетами и коробками. Сначала телеведущая посвятила распаковке шкатулки с серьгами бренда Graff.

Примечательно, что украшение из белого золота с бриллиантовыми вставками общим весом 2,6 карата порадовало поющую ведущую. При этом стоимость серег оценивается в 1,7 млн рублей. Имя дарителя она утаила.

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Фото: соцсети звезды

А потом Ольга обрадовалась подаркам от своего PR-директора Антона. Она обнаружила три сумки люксовых брендов. Одна была белая, повседневная, другая крохотная для особых случаев и третья огромная фирмы Boss, которая подходит для путешествий. 

Подруги подарили телеведущей сумку в стразах Prada, о которой она мечтала. Также в пакетах были брендовые наряды и кроссовки. Бузова то и дело кричала от восторга и прыгала. Подарки стоят сотни тысяч рублей, а то и миллионы.

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