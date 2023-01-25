Бузова похвасталась роскошными подарками на 37-летие: сумки люксовых брендов, наряды, духи и украшения

И теперь Бузова устроила распаковку подарков. Почти вся ее прихожая оказалась заставлена цветами, пакетами и коробками. Сначала телеведущая посвятила распаковке шкатулки с серьгами бренда Graff.

Примечательно, что украшение из белого золота с бриллиантовыми вставками общим весом 2,6 карата порадовало поющую ведущую. При этом стоимость серег оценивается в 1,7 млн рублей. Имя дарителя она утаила.

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