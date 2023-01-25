«Неблагодарный человек»: бывшая завтруппой МХТ имени Чехова дала характеристику сбежавшему в Израиль Анатолию Белому

Актриса Татьяна Бронзова тридцать лет прослужила в МХТ имени Чехова, десять из них она работала заведующей труппой. Так что Татьяна Бронзова лучше многих знает артистическую среду. И ее мнение об уехавших из России актерах вполне можно считать экспертным.

Татьяна Бронзова уверена, что знаменитости, переехавшие в Израиль и другие страны, там никому не интересны. В частности, актриса высказалась по поводу Анатолия Белого, работающего сейчас в Израиле в театре «Гешер».