«Неблагодарный человек»: бывшая завтруппой МХТ имени Чехова дала характеристику сбежавшему в Израиль Анатолию Белому

Актриса Татьяна Бронзова тридцать лет прослужила в МХТ имени Чехова, десять из них она работала заведующей труппой. Так что Татьяна Бронзова лучше многих знает артистическую среду. И ее мнение об уехавших из России актерах вполне можно считать экспертным.
Татьяна Бронзова уверена, что знаменитости, переехавшие в Израиль и другие страны, там никому не интересны. В частности, актриса высказалась по поводу Анатолия Белого, работающего сейчас в Израиле в театре «Гешер».
«Для меня Анатолий Белый просто неблагодарный человек. Ни своей первой жене Марине Голуб, которая очень много сделала для него, как артиста. Ни театру, в котором служил, ни своей стране», — высказалась Татьяна Бронзова.
Татьяна Бронзова. Фото: Global Look Press
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Татьяна Бронзова призналась, что она сторонница непопулярной, но кардинальной меры: лишать гражданства тех, кто плохо говорит о России.
«Я не люблю предателей. Думаю, со мной многие не согласятся, но я бы лишала гражданства тех, кто плохо говорит о России. Эти люди сами заявляют: им стыдно быть гражданами нашей страны. Ну раз им стыдно, пускай ими не будут. Пускай живут в Израиле, в Латвии, во Франции… У многих там есть недвижимость и крыша над головой», — добавила Татьяна Бронзова.
По материалам kp.ru.