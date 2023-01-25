«Неблагодарный человек»: бывшая завтруппой МХТ имени Чехова дала характеристику сбежавшему в Израиль Анатолию Белому

Анатолий Белый

Анатолий Белый. Фото: Global Look Press

Актриса Татьяна Бронзова припомнила Анатолию Белому отношения с первой женой Мариной Голуб.

Актриса Татьяна Бронзова тридцать лет прослужила в МХТ имени Чехова, десять из них она работала заведующей труппой. Так что Татьяна Бронзова лучше многих знает артистическую среду. И ее мнение об уехавших из России актерах вполне можно считать экспертным.

Татьяна Бронзова уверена, что знаменитости, переехавшие в Израиль и другие страны, там никому не интересны. В частности, актриса высказалась по поводу Анатолия Белого, работающего сейчас в Израиле в театре «Гешер».

«Для меня Анатолий Белый просто неблагодарный человек. Ни своей первой жене Марине Голуб, которая очень много сделала для него, как артиста. Ни театру, в котором служил, ни своей стране», — высказалась Татьяна Бронзова.

Татьяна Бронзова. Фото: Global Look Press

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Татьяна Бронзова призналась, что она сторонница непопулярной, но кардинальной меры: лишать гражданства тех, кто плохо говорит о России.

«Я не люблю предателей. Думаю, со мной многие не согласятся, но я бы лишала гражданства тех, кто плохо говорит о России. Эти люди сами заявляют: им стыдно быть гражданами нашей страны. Ну раз им стыдно, пускай ими не будут. Пускай живут в Израиле, в Латвии, во Франции… У многих там есть недвижимость и крыша над головой», — добавила Татьяна Бронзова.

По материалам kp.ru.

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