«Я не знаю причин»: Дарья Мельникова заявила, что не снимется в продолжении сериала «Папины дочки»

Примечательно, что Дарья Мельникова, как оказалось, сниматься в продолжении сериала не будет. Более того, она призналась, что дала согласие, но неожиданно ее решили не брать в проект.

«Нет, меня не будет в новых «Папиных дочках»! Я не знаю причин (догадываюсь), продюсеры приняли такое решение и сообщили моему агенту.

Согласие участвовать в проекте с моей стороны было фаном, забавной ностальгией и весельем, но у создателей проекта, видимо, (очевидно, это ж кинобизнес) другие цели и риски, так бывает.

Сожаления я никакого по этому поводу не испытываю, разве что досаду, что они упустили возможность собрать всех нас вместе и порадовать фанатов сериала.

С другой стороны, наверняка создатели найдут, чем порадовать зрителей и без полного предыдущего состава! Так что никакой трагедии. Для меня сериал навсегда останется воспоминанием из детства», — написала актриса.